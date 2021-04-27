شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: ندمت على عدم اللعب للأهلي أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق، أن العمل مع حسن شحاته المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كان صعبا للغاية قائلا: "حسن شحاتة لما بيبقى متعصب بيبقى صعب جدا، وكان بيساعدني على التعامل معه كريم حسن شحاته".

وتابع السقا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف"، مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الثلاثاء: "أنا نادم على عدم اللعب للأهلي أو الزمالك، موضحا أنه لم يشعر بذلك وهو لاعب، لكن عندما اعتزل شعر أن تاريخه الكروي كله لا يساوي شيئا، فيما لو كان لاعبا في الأهلي أو الزمالك لكان في مكانة عظيمة تدريبيا الآن".

وكشف السقا أنه وقع للنادي الأهلي وجلس مع صالح سليم وعدلي القيعي قبل خروجه للاحتراف الخارجي قائلا: "كنت في المنصورة والفريق كان يطلب في مليون ونصف المليون جنيه، وسافرت من المنصورة للقاهرة استقبلني أسامة عرابي ومجدي طلبة، وحينما دخل الكابتن صالح للنادي وقف كل من في النادي على قدمه".

وتابع: :عدلي القيعي قاللي انت هتدخل للكابتن صالح هتقول كلمتين أنا بحب الأهلي ونفسي ألعب للأهلي، وهذا ما حدث، وطلب المايسترو من القيعي انهاء المفاوضات ووصل مبلغ ضمي لـ800 ألف جنيه وكان رقم كبير، وقبل انتهاء المفاوضات طلبني النادي التركي بمليون ونصف المليون جنيه، فقررت الاحتراف".

وكان هناك مفاوضات مع الزمالك ايضا، وسافر وفد من الفريق الأبيض لتركيا، لكن الصفقة تعثرت لأني أحب النظام والزمالك كان يفتقد لذلك.

بدأ السقا اللعب في نادي المنصورة عام 1995ثم انتقل للعب في تركيا في 1999 ولعب لعدد من الأندية في الدوري التركي وكان يلقب هناك بالمدافع الهداف لكثرة أهدافه في شباك المنافسين.

لعب لمنتخب مصر الأول 111 مباراة دولية وهو واحد من ستة لاعبين تخطوا المائة مباراة مع المنتخب.

غاب اللاعب عن المنتخب بعد بطولة الأمم الأفريقية لعام 2006 ولكنه عاد في 2009 حين استدعاه المدرب حسن شحاتة للانضمام إلى معسكر مباراتي الجزائر ولعب في الأولى أساسيا بدلا من وائل جمعة الموقوف.

قبل بطولة الأمم الأفريقية لعام 2010 كان أحد أفراد قائمة المنتخب المشاركة بها ، صرح السقا أنه ينوي الاعتزال الدولي بعد البطولة التى توج المنتخب المصري بلقبها ، والتي شارك السقا في أحد مبارياتها وكان ذلك أمام منتخب بنين في دور المجموعات، وفي يونيو 2010 انضم السقا إلى نادي انبي بعقد لثلاثة مواسم.

حصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات نسخ 1998فى بوركينا فاسو مع الجنرال الراحل محمود الجوهري و 2006 فى القاهرة و 2010 فى أنجولا مع القدير المعلم حسن شحاته كما حصل على بطولة كأس مصر مع فريق إنبي موسم 2010 /2011.

نجح السقا فى الوصول للمباراة النهائية لكأس تركيا مرتين على التوالي وتوج بلقب أفضل لاعب فى تركيا مرتين موسمى 2003 و2004.

تألق السقا في الدوري التركي مع أندية دينزلي سبور لعب معه 66 مباراة وأحرز 4 أهداف لينتقل بعدها لفريق جينشلر واستطاع أن يتوج بلقب أفضل مدافع في الدوري التركي في موسمه الثاني مع فريقه الجديد ليظهر مع جينشلر أوروبيًا في موسم 2003/04 ويشارك في 8 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي ويخرج فريقه من دور الـ 16 أمام فالنسيا الإسباني.

ومن جينشلر ذهب السقا إلى كونيا سبور ثلاث سنوات لم يوفق فيها ليعود مرة أخرى إلى جينشلر ثم أخيراً إلى اسكشهير لينهي مسيرته الاحترافية بعد 10 سنوات ليعود إلى إنبي ويحصد بطولة كأس مصر ليسدل الستار على مشواره كلاعب كرة قدم شرف الكرة المصرية والعربية.