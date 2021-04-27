شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية أول مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد محمود لاعب وسط الأهلي من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعب لأكثر من 6 أشهر.

وكشف مصدر بالأهلي أن محمد محمود سينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية أول مايو المقبل على أن يشارك في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد مباراة فريقه ضد الجونة أو بعد مباراة فريقه ضد غزل المحلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب محمد محمود عن الأهلي منذ فترة طويلة بعدما تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين في بداية مشواره بالأهلي، وهو ما أجل انطلاقته مع المارد الأحمر.

وينتظر الجهاز الفني عودة محمد محمود لصفوف الفريق الأحمر من أجل تدعيم قائمة فريقه في ظل تلاحم المباريات وضغطها بشكل كبير على أن يعود للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي.