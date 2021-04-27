شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل فتوح والونش مع الأساسيين فى الجيم.. ومران ترفيهى استعدادًا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وشرح المدير الفني للزمالك للاعبين برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

فيما واصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي المحدد له من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بعد إصابته في عضلة السمانة، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم قام بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

وخضع محمود حمدي الونش مدافع الفريق لبعض التدريبات التأهيلية، وبدأ الونش برنامجه التأهيلي بمجموعة من التمارين العلاجية في صالة الجيمانزيوم، ثم خضع لفقرة تأهيلية أخرى بالكرة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وتعرض محمود حمدي الونش لكدمة في الركبة خلال مواجهة الزمالك والبنك الأهلي والتي انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمس في الدوري الممتاز.