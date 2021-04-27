أبو تريكة عن كأس العرب: لسنا في حاجة لوصاية فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن مسابقة كأس العرب للمنتخبات ستكون إعداد رائع للفراعنة لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2022.

وأشار أبو تريكة في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن المنتخبات العربية ليست في حاجة لوصاية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة بطولة تجمع بينهم.

وقال أبو تريكة: "المنتخبات العربية ليست في حاجة ليكون فيفا وصي عليها، لا نحتاج لوجود وصاية علينا، لو كان الاتحاد العربي وجه الدعوة لكل المنتخبات لإقامة كأس العرب لتم تلبيتها بالتأكيد".

واختتم: "منتخب مصر يستطيع الاستفادة من كأس العرب لتكون محطة استعداد أساسية لكأس أمم أفريقيا ولكأس العالم، ربما لن يستطيع الاستعانة بمحترفيه ولكنه إعداد رائع لباقي عناصر الفريق".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة، بينما سيخوض تصفيات كأس العالم حتى شهر نوفمبر المقبل في مجموعة تضم إلى جانبه كلًا من توجو، ليبيا وأنجولا.