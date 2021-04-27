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مباشر.. قرعة بطولة كأس العرب.. من يواجه المنتخب المصري؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:
زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية الاتحاد الدولي "فيفا".

نتائج القرعة "يتم إضافتها فور الإعلان عنها":

المجموعة الأولى: قطر "مستضيف البطولة"،

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

تصنيف المنتخبات:
التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

التصنيف الثاني: مصر، ، العراق، الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، الأردن أو جنوب السودان.

التصنيف الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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