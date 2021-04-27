مران الزمالك... فحص طبي لمحمود الونش.. وفتوح يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

خاض فريق الزمالك، مرانًا مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للزمالك إجراء محمود حمدي الونش مدافع الفريق مجموعة من الفحوص على هامش مران اليوم الثلاثاء.

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن الونش تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة أمس أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن "الونش" سيخضع لبرنامج علاجي وطبي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، موضحا أن الإصابة بسيطة، ولن نحتاج لفحص بالآشعة".

واصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بعد إصابته في عضلة السمانة.

وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم قام بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق .

وشرح المدير الفني للزمالك للاعبين برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وخضع لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مواجهة أمس أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك على هامش المران الجماعي.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خوض اللاعبين الأساسيين مجموعة من التدريبات التأهيلية فقط، حرصاً على عدم تعرضهم للإرهاق.

وعقد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك جلسة سريعة مع إسلام جابر ومحمود عبد العزيز لاعبي الفريق وذلك على هامش التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

تواجد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاء تواجد إبراهيم في مران الفريق من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري الممتاز أمس وقبل مواجهة المقاولون العرب في الجولة المقبلة للبطولة.