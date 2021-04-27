عبد الظاهر السقا يكشف كواليس فشل انتقاله لمارسيليا الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عبدالظاهر السقا، لاعب منتخب مصر السابق، أنه نادم على عدم الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال فترة تواجده في الملاعب، لافتًا أن هذا الأمر لو تم لتغير أمور كثيرة في حياته بعد الاعتزال.

وقال السقا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" ندمت على عدم اللعب للأهلي أو الزمالك، ولم أشعر بذلك أثناء اللعب وحين اعتزلت ادركت أن أخطأ في هذا الأمر".

وأضاف:" تاريخي لو لعبت لأحد القطبين كانت الامور ستتغير وكذلك العمل بعد الاعتزل كان سيكون اسهل من الآن".

وأوضح، أنه وقع مع الأهلي قبل سفره إلى الاحتراف في تركيل، مؤكدًا أن نادي المنصورة طلب مليون ونصف وكابتن صالح سليم رئيس النادي وقتها طلب رؤيتي وذهبت إلى الأهلي من أجل ذلك".

وتابع:"عدلي القيعي قدم عرضا بقيمة 800 ألف جنيه بعد صعوبة ، وبعدها تلقيت عرض احتراف بقيمة 500 ألف دولار ييساوي وقتها مليون ونصف والنادي أخد كل الأموال ووافق على عرض الاحتراف".

وأتم تصريحاته:" كنت قريب من مارسيليا لولا مباراة مصر وفرنسا التي خسرناها وبعدها دمرت كل شيء، ومحسن صالح طلب أن ألعب "ليبرو" وظهرت بشكل سيء في تلك المباراة بسبب سرعات لاعبي المنتخب الفرنسي".