عمر جابر: نسعى للراحة في الكونفدرالية قبل مواجهة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عمر جابر لاعب بيراميدز، إن فريقه جاهز للقاء نامونجو في آخر مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية موضحا أنها مباراة مهمة رغم التأهل للدور ربع النهائي، مشددا على أن اللقاءات المتتالية مهمة فرصة للمدرب انه يمنح الفرصة للاعبين وتجهيز الجميع.

ويستعد بيراميدز لموجهة نامونجو التنزاني، مساء غدا الاربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي للمبارة، إن الفوز والانتصار مهم للغاية لأنه يأتي بانتصار آخر في الفترة المقبلة وهذا شيء مهم للغاية خاصة في ظل توالي المباريات في تلك المرحلة محليا وقاريا.

وأوضح، أن التأهل المبكر للدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية مهم جدا لإراحة العناصر التي تشارك باستمرار ومنح الفرصة لمن لا يشارك كثيرا ويعطي المدير الفني فرصة للتدوير .

وأشار إلى بيراميدز مرتبط بمباراة مهمة جدا ومواجهة الزمالك في الدوري والتي تقام الأسبوع المقبل والفريق يطمح للفوز بكل مبارياته ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط خلف الرجاء المغربي المتصدر برصيد 15 نقطة.