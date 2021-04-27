مدرب بيراميدز: سندفع ببعض اللاعبين غير الأساسيين أمام نامونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي"

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على أهمية مواجهة فريقه أمام نامونجو في آخر لقاءات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

أضاف أروابارينافي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن مواجهة نامونجو ليست سهلة، رغم أن نتيجتها لن تؤثر على الإطلاق على تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من البطولة.

وأوضح، أن لديه حسابات بإشراك بعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من الوقت في المباريات ولابد من أخذ اللقاء على محمل الجدية واللعب من أجل الفوز.

وتابع:" الموسم الحالي مختلف تماما في ظل توالي اللقاءات بالدوري والكونفدرالية والكأس، والجميع جاهز ولدينا فرصة لإشراك أغلب اللاعبين وعمل استشفاء للمصابين بسبب توالي المباريات والتأهل يعني التجهيز للمرحلة المقبلة".

واستطرد:" لدينا كل ٣ أيام مباراة ولابد من تجهيز الكل والوقوف على عناصر القوة والضعف والعمل على علاج النقاط السلبية".

وأكد مدرب بيراميدز، أنه يتابع الفرق الأخرى كذلك في مباريات الكونفدرالية، لافتًا أن أهم شيء التركيز وإعطاء أهمية كبيرة لمباراة الغد المهمة للغاية والتي لابد من الفوز بها لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية.

وأتم تصريحاته:" مثل هذه اللقاءات تمنح اللاعبين الخبرة والثقة ولابد من التعامل معها بالشكل المثالي".

ويستعد بيراميدز لموجهة الفريق التنزاني، مساء غدا الاربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط خلف الرجاء المغربي المتصدر برصيد 15 نقطة.