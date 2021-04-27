بث مباشر | مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي والاهلي فى الدوري المصري We «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة المصري البورسعيدي والاهلي فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة 15.

يحل الاهلي ضيفاً على المصري البورسعيدي وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة ملاحقة المتصدر الزمالك وتقليص الفارق بينهما الى 3 نقاط.

ويدخل الاهلي مباراة اليوم فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، جمعمهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وتعرض المارد الأحمر لهزيمة واحدة كانت أمام سموحة.

على الجانب الآخر يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بعد ان خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 8 مباريات، وتعرض زعيم القناة الى 3 هزائم.

يدخل الفريقان مبارة اليوم بعنويات عالية بعد ان حققا الفوز فى الجولة الماضية بمسابقة الدوري، وفاز الاهلي خارج ملعبه أمام إنبي بنتيجة 3-1، وفاز المصري على ملعبه أمام الجونة بنتيجة 1-صفر.

يذكر ان آخر لقاء جمع بين الاهلي والمصري البورسعيدي كان الموسم الماضي بالجولة 23 فى الدوري المصري، وشهد اللقاء فوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-صفر.

بث مباشر المصري البورسعيدي والاهلي

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والمصري فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد الاسكندرية.

تُنقل مباراة الاهلي والمصري فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت إتش دي (1) بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكاشف”.

المصري البورسعيدي ( – ) الاهلي

الدوري المصري (الجولة 15)

ستاد الاسكندرية