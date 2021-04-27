يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمصري فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة 15.
يحل الاهلي ضيفاً على المصري البورسعيدي وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة ملاحقة المتصدر الزمالك وتقليص الفارق بينهما الى 3 نقاط.
ويدخل الاهلي مباراة اليوم فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، جمعمهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وتعرض المارد الأحمر لهزيمة واحدة كانت أمام سموحة.
على الجانب الآخر يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بعد ان خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 8 مباريات، وتعرض زعيم القناة الى 3 هزائم.
يدخل الفريقان مبارة اليوم بعنويات عالية بعد ان حققا الفوز فى الجولة الماضية بمسابقة الدوري، وفاز الاهلي خارج ملعبه أمام إنبي بنتيجة 3-1، وفاز المصري على ملعبه أمام الجونة بنتيجة 1-صفر.
يذكر ان آخر لقاء جمع بين الاهلي والمصري البورسعيدي كان الموسم الماضي بالجولة 23 فى الدوري المصري، وشهد اللقاء فوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-صفر.
بث مباشر الاهلي والمصري
تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والمصري فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد الاسكندرية.
تُنقل مباراة الاهلي والمصري فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت إتش دي (1) بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكاشف”.
المصري (–) الاهلي
الدوري المصري (الجولة 15)
ستاد الاسكندرية
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