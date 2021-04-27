بث مباشر | مشاهدة مباراة الدحيل والشرطة في دوري ابطال اسيا «كورة لايف»

مشاهدة بث مباشر كورة لايف مباراة الدحيل والشرطة في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة.

يتطلع نادي الدحيل القطري إلى تأكيد صدارته للمجموعة الثالثة عندما يواجه الشرطة العراقي، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

وجمع الدحيل 8 نقاط من 4 مباريات، حيث حقق الانتصار على الشرطة العراقي في الجولة الأولى، وتعادل مع الأهلي السعودي في الجولة الثانية، وانتصر على استقلال طهران في الجولة الثالثة، قبل أن يتعادل معه في الجولة الماضية.

ويحتاج فريق الدحيل إلى تحقيق الانتصار على الشرطة من أجل ضمان إحدى بطاقتي التأهل إلى دور 16 في ظل الملاحقة الشرسة من الأهلي (7 نقاط) واستقلال طهران (7 نقاط).

ويلتقي الأهلي فريق استقلال طهران، اليوم الثلاثاء، على نفس الملعب، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش.

ويصطدم الدحيل مع الأهلي، واستقلال طهران مع الشرطة في الجولة السادسة والأخيرة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم.

وعن خصم الدحيل اليوم، الشرطة العراقي، فإنه سيخوض اللقاء كتحصيل حاصل، بعدما فقد آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل بشكلٍ رسمي بعد خسارته في الأربع مباريات.

وتذاع مباراة الدحيل والشرطة على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الدحيل والشرطة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت الإمارات.