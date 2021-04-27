يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة.

يستقبل استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، مباراة مصيرية بين الاهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

فبعد خروج الشرطة العراقي من المنافسة على التأهل إلى دور الـ16، انحصر الصراع بين الدحيل القطري الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، والاهلي السعودي، واستقلال طهران الإيراني اللذان يتساويان في عدد النقاط (7).

وسيخطو الفائز من مباراة اليوم بين الاهلي واستقلال طهران خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الإدوار الإقصائية قبل الجولة السادسة والأخيرة، والتي يصطدم فيها الفريق السعودي مع الدحيل، بينما يلعب الفريق الإيراني مع الشرطة.

ويتصدر الدحيل القطري ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، مقابل 7 نقاط لكل من استقلال طهران الإيراني والاهلي السعودي، في حين لا زال رصيد الشرطة العراقي خاليًا من النقاط.

وتذاع مباراة الاهلي واستقلال طهران على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي واستقلال طهران في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية، 00:15 بتوقيت الإمارات.