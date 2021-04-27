الامارات | انطلاق بطولة الإمارات الـ14 للياقة البدنية لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الإمارات الـ14 للياقة البدنية لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بطولة الإمارات الرابعة عشر للياقة البدنية لأصحاب الهمم بتنظيم من مركز الإمارات للتوحد وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتقام افتراضيا. ويشارك في البطولة 500 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم من 60 مركزا ومدرسة مدمج بها أصحاب الهمم من الامارات ومصر وسلطنة عمان وسوريا ولبنان.

وتشمل مسابقات اللياقة البدنية " مسابقة لعبة "تمرين البطن زمن المسابقة 30 ثانية ويقوم فيها اللاعب بعمل أكبر عدات في الزمن المحدد " ولعبة "مسابقة القفز لأعلى مع فتح اليدين والقدمين وتقاس بالزمن بعمل أكثر عدات في 45 ثانية "، ولعبة "نقل الأطباق من مسافة 3 أمتار وتقاس لأقل زمن ينجز فيه كل لاعب بنقل 5 أطباق".

وبلغ عدد المشاركين لكل فئة، من 5 إلى 8 سنوات 107 لاعبين ولاعبات.. ومن 8 إلى 12 سنة 179 لاعبا ولاعبة ومن 12 إلى 16 سنة 138 لاعبا ولاعبة، أما من 16 إلى 20 سنة 111 لاعبا ولاعبة وفوق سن 20 - 72 لاعبا ولاعبة. وكانت نتائج الفوز كما يلي: المراكز الفائزة للفئات العمرية " 5-8 سنوات" مركز الإمارات للتوحد بالمركز الأول ومدرسة الإيمان الخاصة بالمركز الثاني ومركز النور لتأهيل أصحاب الهمم أبوظبي بالمركز الثالث.

أما المراكز الفائزة للفئات العمرية "8-12سنة" فقد فاز مركز أبوظبي للتوحد بالمركز الأول ومدرسة الشارقة للتوحد بالمركز الثاني ومدرسة مدينة بني ياس بالمركز الثالث. والمراكز الفائزة للفئات العمرية " 12-16 سنة"، فقد فاز الفريق المصري بالمركز الأول ومركز التوحد عصاقير الجنة سوريا بالمركز الثاني ومركز أبوظبي للرعاية والتأهيل بالمركز الثالث.

وجاءت المراكز الفائزة للفئات العمرية " 16-20سنة" كالتالي .. مركز دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول ومركز جسور لأصحاب الهمم بالمركز الثاني ومركز غياثي للرعاية والتأهيل بالمركز الثالث اما المراكز الفائزة للفئات العمرية "20سنة فما فوق" ففازت جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم دبي بالمركز الأول ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خورفاكان بالمركز الثاني ومركز السلع للرعاية والتأهيل بالمركز الثالث.

وفاز في كأس البطولة النهائي لجميع الفئات العمرية مركز الإمارات للتوحد بالمركز الأول والإتحاد اللبناني للثقافة البدنية بالمركز الثاني ومركز العين للتوحد بالمركز الثالث.

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