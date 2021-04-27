شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. ريال مدريد ضد تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ريال مدريد منافسه تشيلسي الإنجليزي بعد قليل، في إطار مباريات الذهاب لمنافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحظى اللقاء بمتابعة كبيرة نظراً لجماهيرية الفريقين والقوة الفنية التي يتمتعا بها بالإضافة إلى أهمية المنافسة حيث ستؤهل إلى نهائي البطولة الأشهر في قارة أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة مدريد وسيتم نقلها عبر قنوات بين سبورت1 بتعليق حفيظ دراجي، كما يوفر موقع المصري اليوم متابعة لحظية وتغطية حية لأحداث اللقاء.

وتؤكد الصحف الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيدخل اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، فاران، ميليتاو، ناتشو.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينيسيوس، أسينسيو، كريم ينزيما.

فيما سيدفع توماس توخيل، مدرب تشيلسي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، سيلفا، روديجر.

خط الوسط: بن تشيلويل، كانتي، جاميس، جورجينيو.

خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، فيرنر

ونجح توماس توخيل من تقديم أداء مميز مع البلوز عقب التعاقد معه خلفاً للإنجليزي فرانك لامبارد، ويحتل الفريق المركز الرابع من جدول ترتيب البريميرليج.