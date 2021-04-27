شكرا لقرائتكم خبر عن السابع في 8 أعوام.. هل يعرف بايرن ميونخ الاستقرار مع ناجلسمان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي لايبزيج أن الموسم الحالي سيكون الأخير لمدرب فريقه الأول يوليان ناجلسمان، ليبدأ رحلة جديدة بالجلوس على مقعد القيادة الفنية لنادي بايرن ميونخ.

التقارير الصحفية الألمانية تؤكد أن الإدارة البافارية قررت دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الشاب والذي تبلغ قيمته نحو 30 مليون يورو بالإضافة إلى راتب شهري مغري سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وكان هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ الحالي، قد أعلن رغبته في الرحيل بعد نهاية الموسم وذلك على أثر خلافات مع مجلس الإدارة بالإضافة إلى تلقيه عدد من العروض يأتي في مقدمتها المنتخب الألماني وفرق إنجليزية.

وقاد فليك بطل ألمانيا في موسمين تمكن خلالهما من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر القاري وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى الدوري والكأس والسوبر في ألمانيا.

ومن المقرر أن يستمر عقد المدرب الجديد حتى منتصف عام 2026 (5 مواسم) ولكن يبقى السؤال الأهم، هل يتمكن يوليان ناجلسمان من البقاء حتى نهاية عقدة أم سيسير على خطى سابقيه (فليك، نيكو كوفاتش، أنشلوت)

حيث لم يعرف مقعد المدرب في بايرن ميونخ الاستقرار منذ عام 2013 وتعاقب على قيادته 7 أسماء كبيرة كان أبرزها الإسباني بيب جوارديولا، الذي فضل عدم البقاء والموافقة على عرض مانشستر سيتي، ثم الإيطالي كارلو أنشلوتي الذي تمت إقالته وهو ما تكرر مع خلفه كوفاتش.

ثم أسندت إدارة النادي المهمة بصفة مؤقتة إلى المدرب التاريخي يوب هاينكس والذي أعاد الهدوء إلى آليانز أرينا، وأوصى بالتعاقد مع فليك الذي تأكد رحيله اليوم رغم ارتباطة بعقد يمتد حتى 2023.

وهناك عوامل تُبشر بنجاح ناجلسمان في التجربة الجديدة وعدم رحيله سريعا.



الثبات المحلي



يتمتع بايرن ميونخ بفوارق فنية ومادية كبيرة عن قرب منافسية داخل ألمانيا خاصة بعد تراجع مستوى بروسيا دورتموند خلال السنوات الماضية.

وهو ما سيعني استمرار السيطرة على لقب الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة إلى سهولة التعاقدات مع المواهب الشابة أو عقد صفقات كبيرة.



الطموح والشغف



يُعرف عن ناجلسمان الشغف والعمل المستمر وامتلاكه الكثير من الدوافع بالإضافة إلى النشاط المفرط بسبب عمره حيث لم يبلغ ال34.

وبايرن ميونخ يختلف كثيراً عن لايبزيج، فالأول يتمتع بإمكانيات التي قد تساعد في تطوير أفكاره وتنفيذها على أرض الواقع.



الخبرات الأوروبية



يتمتع قوام الفريق الأول بنادي بايرن ميونخ بتواجد عدد من الأسماء المميزة التي يمكنها تصدير القلق لكبار فرق أوروبا ويأتي في مقدمتهم المهاجم البولندي ليفاندوفيسكي والحارس الألماني نوير وتوماس مولر.

القبول والتوافق مع مجلس الإدارة



بمجرد أن أعلن فليك عن رغبته في الرحيل عن تدريب الفريق البافاري، توافقت الإدارة على ضرورة التعاقد مع يوليان ناجلسمان دون النظر باهتمام إلى باقي الترشيحات والتي كانت تضم أسماء بارزة في عالم التدريب مثل الإيطالي أليجري.

كما أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، دائماً ما يحرص على الإشاداة بقدرات المدرب الشاب ورغبته في العمل معه خلال الفترة المقبلة.



تجربة لابيزيج



أثبت ناجلسمان قدراته كواحد من أفضل المدربين القادمين في مستقبل الساحرة المستديرة بعدما قاد فريق هانوفر في موسم 2016 وأصبح أصغر من جلس على مقعد المدير الفني في الملاعب الألمانية.

وواصل ناجحه بقيادة فريق لايبزيج إلى تقديم موسم إستثنائي وبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أرووبا، وحالياً يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.