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تعرف على موعد نهائي البطولة العربية

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم٬ موعد المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العرب الأبطال والمقرر اقامته فى المغرب.

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم 21 أغسطس المقبل موعدا للمباراة النهائية التى ستجمع فريق الاتحاد السعودى، ونظيره الرجاء المغربى، على كأس محمد السادس للأندية العرب الأبطال، فى المغرب.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على توتير تغريدة جاء فيها :21 أغسطس المقبل نهائى البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء فى المغرب

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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