شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم٬ موعد المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العرب الأبطال والمقرر اقامته فى المغرب.

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم 21 أغسطس المقبل موعدا للمباراة النهائية التى ستجمع فريق الاتحاد السعودى، ونظيره الرجاء المغربى، على كأس محمد السادس للأندية العرب الأبطال، فى المغرب.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على توتير تغريدة جاء فيها :21 أغسطس المقبل نهائى البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء فى المغرب