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وكيل لاعبين يرشح نجم الإفريقي التونسي للزمالك

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك التعاقد مع أحمد خليل٬ لاعب وسط فريق الافريقي التونسي٬ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض وكيل اللاعبين ضم خليل للزمالك خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري وسيكون صفقة مجانية للقلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم»٬ أن إدارة النادي ستعرض اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة من أجل حسم الأمر بشكل نهائي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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