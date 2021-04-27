شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين يرشح نجم الإفريقي التونسي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك التعاقد مع أحمد خليل٬ لاعب وسط فريق الافريقي التونسي٬ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض وكيل اللاعبين ضم خليل للزمالك خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري وسيكون صفقة مجانية للقلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم»٬ أن إدارة النادي ستعرض اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة من أجل حسم الأمر بشكل نهائي.