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قبل موقعة الميرنجي والبلوز.. تاريخ مواجهات زيدان وتوخيل فى دوري الأبطال

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الإسباني نظيره الإنجليزي٬ في التاسعة مساء اليوم٬ على ملعب ألفريدو دي ستيفانو٬ في ذهاب دور نصف نهائي .

كشفت صحيفة «ماركا»الإسبانية، أن الألماني توخيل مدرب تشيلسي لم يتلقي أي هزيمة من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، على مر تاريخ المواجهات بينهما في دوري أبطال أوروبا.

أضافت، إن توخيل واجه زيدان 4 مرات في بطولة دوري أبطال أوروبا، منذ أن تولي المدرب الفرنسي القيادة الفنية للملكي في 2016.

حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بين زيدان مدرب الريال، والألماني توماس توخيل ما بين بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، وانتصر الأخير في لقاء وحيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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