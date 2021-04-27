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سر استبعاد والتر بواليا من قائمة الأهلي لمباراة المصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي سر استبعاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر للمهاجم والتر بواليا من قائمة مباراة المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن استبعاد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى لوالتر بواليا جاء بعد أن لاحظ استسلام اللاعب في التدريبات الفترة الأخيرة وابتعاده عن مستواه الفنى، وأراد توجيه رسالة تحذير له بضرورة استعادة مستواه الفنى وتركيزه للعودة لحساباته الفنية مرة أخرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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