شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يضع شرطًا قبل الموافقة على العروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال الغموض يسيطر على مصير محمد عواد٬ حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك٬ بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويرغب محمد عواد في الرحيل عن الزمالك خلال الموسم المقبل وعدم البقاء مع الفريق بسبب غيابه المستمر عن المشاركة.

وعلمت «المصري اليوم» أن عواد يبحث في الوقت الحالي عن عرض في الخليج والشرط الأساسي له هو الحصول على فرصته والمشاركة في التشكيلة الأساسية.