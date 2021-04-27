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محمد عواد يضع شرطًا قبل الموافقة على العروض

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال الغموض يسيطر على مصير محمد عواد٬ حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك٬ بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويرغب محمد عواد في الرحيل عن الزمالك خلال الموسم المقبل وعدم البقاء مع الفريق بسبب غيابه المستمر عن المشاركة.

وعلمت «المصري اليوم» أن عواد يبحث في الوقت الحالي عن عرض في الخليج والشرط الأساسي له هو الحصول على فرصته والمشاركة في التشكيلة الأساسية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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