شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبي الزمالك قبل بدء المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية والإطالات في مجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.