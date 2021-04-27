شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية قبل مواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك بالإشراف على إجراء المسحة قبل انطلاق المران للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.