الشرطة الفرنسية تعلن توقيف 7 أشخاص في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف 7 أشخاص في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية



وتبلغ أعمار الموقوفين بين 28 و48 عاما، ستة منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا.

ووفقا لمصدر مطلع على القضية، فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية.

وتم توقيف 6 منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، وفق المصدر، واحتجازهم جميعا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب" في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات دهم مرتبطة بتمويل الإرهاب في المنطقة العراقية السورية.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، تم تنفيذ توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل أعضاء في تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خصوصا. وبدأت الإجراءات القضائية ضد 8 من أصل 30 شخصا قبض عليهم.