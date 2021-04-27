"تدعى لمين يا كابتن".. محمد فضل: يارب صلاح الرياضة وتحولها لصناعة حقيقية

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القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون استجابتها فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة اليوم الخامس عشر من شهر رمضان كانت من نصيب الكرة المصرية على لسان محمد فضل نجم الأهلى الأسبق وعضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة سابقا الذى تمنى صلاح الرياضة المصرية وتحولها لصناعة حقيقية.

أضاف فضل:" يارب حال الكرة والرياضة المصرية يبقي أحسن وتبقي صناعة بجد تفتح أبواب لأجيال تتعلم وتفيد وأتمنى زوال الخلافات بين أفراد المنظومة الرياضية حتى يستمتع الجمهور بالكرة الخالية من التعصب وتغمرها الروح الرياضية".

ويعتبر فضل من مواليد 12 أغسطس 1980، بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته الكروية بفريق الأشبال بالنادى الأهلى وهو فى سن صغيرة، وكانت بداية ظهوره الأولى ومعرفة الجماهير المصرية به خلال مونديال الناشئين الذى استضافته مصر عام 1997، حيث كان من يقود خط هجوم الفراعنة الصغار خلال هذه البطولة بجوار زميله أحمد بلال، تحت القيادة الفنية للراحل محمد على.

تم تصعيد محمد فضل للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى موسم 2001-2002 ليعلن عن موهبته الكبيرة فى التهديف والتسجيل بشباك المنافسين خاصةً من الكرات الرأسية التى تميز بها على مدار مشواره بالملاعب.

وانضم للأهلى من الصيد 1997، صعد للفريق الأول موسم 2002/ 2003، واستمر معه حتى ديسمبر 2003، ومنه للاتحاد السكندري، ثم كاظمة الكويتى موسم 2004/ 2005، ثم المصرى موسم 2005/2006، منه للإسماعيلى 3 سنوات، ثم عاد للأهلى موسم 2009/2010 ومنه لسموحة موسم 2012/2013، ثم المقاولون العرب والإنتاج الحربي.

استطاع أن يسجل 104 أهداف فى مشواره مع الأندية بواقع 32 هدفا مع الإسماعيلي، والمقاولون 24 هدفا، والأهلى 22 هدفا، وكاظمة الكويتى 8 أهداف، والمصرى 7 أهداف، والاتحاد 6 أهداف، وسموحة 3 أهداف، الإنتاج الحربى هدفين.