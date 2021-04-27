شكرا لقرائتكم خبر عن الونش مهدد بالغياب عن الزمالك أمام المقاولون للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، مهدد بالغياب عن مواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري، بسبب الإصابة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء محمود حمدي الونش مدافع الفريق مجموعة من الفحوص على هامش مران اليوم الثلاثاء.

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الونش تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة أمس أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف طبيب الزمالك: "محمود حمدي الونش سيخضع لبرنامج علاجي وطبي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، موضحا أن الإصابة بسيطة، ولن نحتاج لفحص بالآشعة".

ولم يتمكن الونش من استكمال مباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء أمس الاثنين، والتى نجح خلالها الفريق الأبيض في تحقيق فوز مهم ومستحق بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من المسابقة على استاد القاهرة الدولي .