شكرا لقرائتكم خبر عن الونش مهدد بالغياب عن الزمالك أمام المقاولون للإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، مهدد بالغياب عن مواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري، بسبب الإصابة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء محمود حمدي الونش مدافع الفريق مجموعة من الفحوص على هامش مران اليوم الثلاثاء.
وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الونش تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة أمس أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.
وأضاف طبيب الزمالك: "محمود حمدي الونش سيخضع لبرنامج علاجي وطبي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، موضحا أن الإصابة بسيطة، ولن نحتاج لفحص بالآشعة".
فوز الزمالك ساهم في حفاظ الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد رفع رصيده للنقطة 39، ويستمر الصراع مع الأهلي صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، لكن الأحمر خاض 14 مباراة فقط، بينما لعب الأبيض 17 لقاء حتى الآن.