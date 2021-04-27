شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: مواجهة نامونجو "بروفة" لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر جابر لاعب بيراميدز، إن فريقه جاهز للقاء نامونجو في آخر مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية، موضحا أنها مباراة هامة رغم التأهل للدور ربع النهائي، مشددا على أن اللقاءات المتتالية تتسبب فى إرهاق اللاعبين، ومواجهة نامونجو ستكون فرصة للمدرب انه يمنح الفرصة لعدد من البدلاء وتجهيزهم.

أضاف عمر جابر خلال المؤتمر الصحفى قبل المباراة، على أن الفوز والانتصار مهم للغاية لأنه يأتي بانتصار آخر في الفترة المقبلة وهذا شيء مهم خاصة في ظل توالي المباريات في تلك المرحلة محليا وقاريا.

شدد عمر جابر على أن التأهل المبكر للدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية جاء فرصة لإراحة العناصر التي تشارك باستمرار ومنح الفرصة لمن لا يشارك كثيرا ويعطي المدير الفني فرصة للتدوير خاصة وأن الفريق مرتبط بمباراة مهمة جدا ومواجهة الزمالك في الدوري والتي تقام الأسبوع المقبل والفريق يطمح للفوز بكل مبارياته ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية.