شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: مباراة نامونجو فرصة لمنح الفرصة للدكة بعد ضمان التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة نامونجو في آخر لقاءات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية، هامة على الرغم من أنها آخر لقاءات دور المجموعات ونتيجتها لن تؤثر على الإطلاق على تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من البطولة.

أضاف مدرب بيراميدز في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن مواجهة نامونجو ليست سهلة على الإطلاق ولديه حسابات بإشراك بعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من الوقت في المباريات ولابد من أخذ اللقاء على محمل الجدية واللعب من أجل الفوز.

أشار أروابارينا، إلى أن الموسم الحالي مختلف تماما في ظل توالي اللقاءات بالدوري والكونفدرالية والكأس، والجميع جاهز ولدينا فرصة لإشراك أغلب اللاعبين وعمل استشفاء للمصابين بسبب توالي المباريات والتأهل يعني التجهيز للمرحلة المقبلة، ولدينا كل 3 أيام مباراة ولابد من تجهيز الكل والوقوف على عناصر القوة والضعف والعمل على علاج النقاط السلبية.

أوضح المدير الفني أنه يتابع الفرق الأخرى كذلك في مباريات الكونفدرالية، وأهم شيء التركيز وإعطاء أهمية كبيرة لمباراة الغد المهمة للغاية والتي لابد من الفوز بها لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية، ومثل هذه اللقاءات تمنح اللاعبين الخبرة والثقة ولابد من التعامل معها بالشكل المثالي.

بيراميدز يستعد لمواجهة نامونجو التنزانى فى التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 9 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، وفى حال خسارة بيراميدز من نامونجو وفوز نكانا الزامبى على الرجاء فى الجولة الأخيرة سيصل الفريق الزامبى للنقطة 9 إلا أن بيراميدز سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة.