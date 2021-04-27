شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك بالإشراف على إجراء المسحة قبل انطلاق المران للفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.
وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية والإطالات في مجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.
ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.
فوز الزمالك ساهم في حفاظ الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد رفع رصيده للنقطة 39، ويستمر الصراع مع الأهلي صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، لكن الأحمر خاض 14 مباراة فقط، بينما لعب الأبيض 17 لقاء حتى الآن.