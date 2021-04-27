شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: بريء من تهمة تطفيش العشري عن المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق، أنه لم يتدخل في عمل المديرين الفنيين الذين عمل معهم قائلا: "أنا شخص بحترم نفسي جداً، وعملت كمدير كرة في طنطا والمصري ولم أتجاوز صلاحياتي، لكن بعض المدربين كانوا يستعينوا برأيي".

وتابع السقا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف"، مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الثلاثاء: "لم أطفش طارق العشري من المصرين لكن بداية المهمة كانت خاطئة، الإدارة لم تعرف العشري على صلاحيات مدير الكرة، وبدأنا عملنا بالأزمات، وأول جلسة جمعتنا العشري قال فيها أنه رقم واحد ولن يقبل أراء".

وتابع السقا: "اتفقت مع العشري أنه بعد انتهاء الأزمة التي يعيشها الفريق بسبب وباء كورونا، تعود لي صلاحيات مدير الكرة أو المدير الرياضي ايا كان مسماها، وبذلت مجهود كبير في حل مشاكل بالجملة منها مشكلة القيد ومشكلة مباراة الإسماعيلي وفتحت منصات للتواصل مع اتحاد الكرة وأنشأنا الأكاديميات وحولنا النادي لنظام الديجيتال".

وأعترف السقا بخطائه في اخفاء نتائج المسحات عن المدير الفني طارق العشري، وحدثت تفاصيل وكواليس من الصعب الكشف عنها، ولم يحدث أننا تلاعبنا في نتائج المسحات.

السقا كان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، وحصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات نسخ 1998فى بوركينا فاسو مع الجنرال الراحل محمود الجوهري و 2006 فى القاهرة و 2010 فى أنجولا مع القدير المعلم حسن شحاته كما حصل على بطولة كأس مصر مع فريق إنبي موسم 2010 /2011.

نجح السقا فى الوصول للمباراة النهائية لكأس تركيا مرتين على التوالي وتوج بلقب أفضل لاعب فى تركيا مرتين موسمى 2003 و2004.

تألق السقا في الدوري التركي مع أندية دينزلي سبور لعب معه 66 مباراة وأحرز 4 أهداف لينتقل بعدها لفريق جينشلر واستطاع أن يتوج بلقب أفضل مدافع في الدوري التركي في موسمه الثاني مع فريقه الجديد ليظهر مع جينشلر أوروبيًا في موسم 2003/04 ويشارك في 8 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي ويخرج فريقه من دور الـ 16 أمام فالنسيا الإسباني.

ومن جينشلر ذهب السقا إلى كونيا سبور ثلاث سنوات لم يوفق فيها ليعود مرة أخرى إلى جينشلر ثم أخيراً إلى اسكشهير لينهي مسيرته الاحترافية بعد 10 سنوات ليعود إلى إنبي ويحصد بطولة كأس مصر ليسدل الستار على مشواره كلاعب كرة قدم شرف الكرة المصرية والعربية.