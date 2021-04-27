شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. منتخب مصر توج بكأس العرب مرة واحدة عام 1992 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر لكرة القدم، بلقب بطولة كأس العرب مرة واحدة عام 1992 ، عندما أقيمت النسخة السادسة للبطولة فى سوريا، حيث كانت جزءًا من منافسات دورة الألعاب العربية فى هذا العام.

وشهدت هذه النسخة مشاركة 6 منتخبات في منافسات البطولة التي أقيمت جميعها على ملعب الحمدانية في حلب، حيث ضمت المجموعة الأولى، مصر والكويت والأردن، بينما ضمت المجموعة الثانية، السعودية وسوريا وفلسطين.

وصعد إلى الدور قبل النهائى كل من مصر والكويت (عن المجموعة الأولى)، والسعودية وسوريا (عن المجموعة الثانية).

وتغلب منتخب مصر على سوريا، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء في الدور نصف النهائى ، بينما فازت السعودية على الكويت، بهدفين نظيفين.

ونجح المنتخب الوطنى المصرى فى التتويج بلقب بطولة كأس العرب، بالفوز على السعودية في النهائي بثلاثية أهداف مقابل هدفين، وحقق منتخب الكويت، المركز الثالث، في البطولة، بفوز على سوريا، بهدفين مقابل هدف.