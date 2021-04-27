شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. منتخب مصر توج بكأس العرب مرة واحدة عام 1992 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر لكرة القدم، بلقب بطولة كأس العرب مرة واحدة عام 1992 ، عندما أقيمت النسخة السادسة للبطولة فى سوريا، حيث كانت جزءًا من منافسات دورة الألعاب العربية فى هذا العام.
وشهدت هذه النسخة مشاركة 6 منتخبات في منافسات البطولة التي أقيمت جميعها على ملعب الحمدانية في حلب، حيث ضمت المجموعة الأولى، مصر والكويت والأردن، بينما ضمت المجموعة الثانية، السعودية وسوريا وفلسطين.
وصعد إلى الدور قبل النهائى كل من مصر والكويت (عن المجموعة الأولى)، والسعودية وسوريا (عن المجموعة الثانية).
وتغلب منتخب مصر على سوريا، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء في الدور نصف النهائى ، بينما فازت السعودية على الكويت، بهدفين نظيفين.
وتقام اليوم الثلاثاء ،قرعة البطولة العربية والتى تضم 23 منتخبا عربيا بعدما وافقت جميع الدول العربية على الإشتراك فيها، حيث تستضيف دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا فى الدوحة عاصمة قطر قرعة بطولة كأس العرب قطر 2021 .
وستقام قرعة كأس العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر، بمشاركة جميع المنتخبات العربية ،حيث تتجه أنظار وسائل الإعلام والجماهير من المحيط إلى الخليج على بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021، والتي ستستقبلها قطر.
وللمرة الأولى باتت البطولة تحمل الطابع الرسمي بعد تصديق الاتحاد الدولي "فيفا" عليها مما يزيد من حجم الإثارة والندية بجانب التنافسية الطبيعية بين العرب، وخاصةً أيضًا مع اكتظاظ المنتخبات بلاعبين من الطراز العالمي يتوقع مشاركتهم جميعًا في هذا المحفل.