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هتفطر إيه يا كابتن.. جدو: محشى وحمام

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القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من  يحب  المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، و لكن وسط المحافظة على وزنهم  ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع محمد ناجى جدو نجم  منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "محشى وحمام".

وقال جدو أنه دائما ما يحرص على طقوس وعادات رمضانية  دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.

 

  كما يحرص جدو فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم  انتشار .

 

ويفضل دائما جدو تناول الإفطار فى منزله بصحبة زوجته و أبناؤه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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