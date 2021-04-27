شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. جدو: محشى وحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، و لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع محمد ناجى جدو نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "محشى وحمام".

وقال جدو أنه دائما ما يحرص على طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.

كما يحرص جدو فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويفضل دائما جدو تناول الإفطار فى منزله بصحبة زوجته و أبناؤه.