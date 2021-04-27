شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يفوز بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة على حساب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الترجي التونسي من حسم بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكرة الطائرة بعد تغلبه على الزمالك المصري بثلاثة أشواط نظيفة.

وقدم الفريق التونسي أداء رائع خلال الأشواط الثلاث التي جاءت نتائجها (25-20، 25-23، 25-10).

ولم يتمكن الفارس الأبيض صاحب ال5 بطولات من تحقيق اللقب الغائب منذ عام 2012 فيما يتملك الأهلي الرقم القياسي برصيد 14 تتويج.

وكان الترجي التونسي قد بلغ اللقاء النهائي عقب الفوز على مواطنه الاتحاد القليي بثلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك على حساب السوحيلي الليبي بثلاثة أشواط نظيفة.