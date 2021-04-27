شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: كأس العرب بطولة تحمل الطابع الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد بركات، مدير الكرة في منتخب مصر، عن استعدادات الفراعنة، لخوض منافسات كأس العرب.

وقال بركات، في تصريحات إذاعية: خلال تواجدي في قطر حاليا، أرى أن البطولة تحمل الطابع الرسمي وليس الودي.

وأضاف «سيكون من الصعب تواجد المحترفين في أوروبا خلال بطولة كأس العرب، ولكن من الممكن ضم لاعبي الدوريات العربية».

وواصل: «نتابع جميع اللاعبين سواء في الدوري المصري أو المحترفين، ومن الممكن ضم وجوه جديدة، مثل أحد مدافعي غزل المحلة».

وتابع «تعلمنا الكثير من مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، وذلك سوف يفيدنا خلال تصفيات كأس العالم، حيث لن نفرط في النقاط السهلة، وسنلعب فقط على تصدر المجموعة من اللقاء الأول.

واختم بركات تصريحاتة «حسام البدري لم يفتح ملف شارة المنتخب إلا بعد تأهل المنتخب إلى كأس الأمم، والجميع رحب بحصول صلاح على شارة القيادة، ولم يعترض أحد بما فيهم أحمد حجازي».