شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق تهمك عن موقعة ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره تشلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين على أرضية ملعب الفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما تُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 5 مايو المُقبل على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

ورغم طموح الفريق المدريدي بصناعة المجد مرة أخرى في دوري الأبطال، لكنه يدخل المواجهة القادمة أمام تشيلسي وسط شكوك بعد تعادله الأخير.

ويخوض الفريق الملكي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة التاسعة في آخر 11 مواسمًا، بعد أن فاز بأربعة ألقاب في تلك الفترة. ومع ذلك، فقد خرجوا من دور الـ16 في الموسمين الماضيين.

الكثير من الحقائق والعديد من الأرقام يتم تناولها عند الحديث عن هذه المباراة، ولكننا اخترنا لكم أهم 10 حقائق خاصة بالطرفين والمباراة، نستعرضها في التقرير التالي..

الحقيقة الأولى - فاز ريال مدريد في آخر ثلاثة مباريات في نصف النهائي، وذلك بعدما تعرض للخسارة في 5 مُناسبات من أصل 6 سابقة.

الحقيقة الثانية - هذا هو الظهور الرابع عشر لريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي في المنافسة، أكثر من الثنائي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

الحقيقة الثالثة - على الرغم من انتصارات هذا الموسم أمام إنتر ميلان ومونشنجلادباخ وأتالانتا وليفربول، فقد فاز ريال مدريد بـ 5 مباريات فقط من آخر 11 مباراة أوروبية خاضها على أرضه، حيث تعادل في أربعة مباريات وتعرض للهزيمة مرتين.

الحقيقة الرابعة - هذا هو أول لقاء بين ريال مدريد وتشيلسي منذ كأس السوبر 1998 في موناكو، عندما سجل جوستافو بوييه قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء في ملعب لويس الثاني، أعطى تشيلسي حامل كأس الكؤوس الأوروبية الفوز على ريال مدريد، الذي تأهل بفوزه بدوري أبطال أوروبا.

الحقيقة الخامسة - التقى الفريقان في ثلاث مباريات سابقة فقط - في نسختين نهائيتين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فاز بهما تشيلسي، وبالتالي لم يخسروا أمام مدريد.

الحقيقة السادسة - هذا هو الدور نصف النهائي الرابع عشر لتشيلسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا. سجلهم هو ستة فوز وتعرض للخسارة والخروج في 7 مُناسبات.

الحقيقة السابعة - كانت خسارة الموسم الماضي على أرضه أمام فالنسيا واحدة من أربع هزائم فقط في آخر 28 مباراة للبلوز أمام خصوم إسبانيا بشكل عام، حيث "فاز في 10 وتعادل في 14 لقاء.

الحقيقة الثامنة - لم يتعرض تشيلسي إلا لهزيمة واحدة أمام الأندية الإسبانية في أخر 13 مباراة، حيث فاز البلوز 4 مرات وتعادل في 8 مواجهات.

الحقيقة التاسعة - لعب تشيلسي 12 مباراة ذهابًا وإيابًا ضد الأندية الإسبانية (فاز في 5 وتعرض للهزيمة في 7)، وكانت الأخيرة قبل فوزه على أتلتيكو هذا الموسم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2017/18 عندما خسر 3-0 أمام برشلونة في الإياب.

الحقيقة العاشرة - فاز النادي اللندني في ثلاث مباريات فقط من أصل 12 مباراة خارج أرضه ضد الفرق الإسبانية في مسابقة الاتحاد الأوروبي (فاز 4 مرات وخسر 5)