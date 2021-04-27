شكرا لقرائتكم خبر عن إيمري يتحدث عن آرسنال ويصف النني بالإستثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أوناي إيمري، المدير الفني لفريق فياريال، عن المواجهة المنتظرة أمام آرسنال والمقرر لها الخميس المقبل، في إطار مباريات الذهاب لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال إيمري أنه يمتلك ذكريات رائعة خلال الـ4 أشهر التي قضاها في مقعد المدير الفني لفريق آرسنال كما أنه لا ينسى وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي.

وأضاف:«أعتبر نفسي محظوظ بقيادة آرسنال، وحالياً لدي سعادة بالغه بالعمل في فياريال وقيادة الفريق إلى هذه المرحلة».



وحرص إيمري على الإشادة بعدد من نجوم فريقه السابق جاء في مقدمتهم الدولي المصري محمد النني الذي وصفه بأنه لاعب رائع وشخص إستثنائي.

كما عبر عن تقديره للمدرب الحالي أرتيتا وتوقع له مستقبل جيد خاصة وأنه قضى فترة كلاعب مع المدرب التاريخي أرسين فينجر.

يذكر أن فريق فياريال يستعد لاستضافة آرسنال الخميس المقبل، في إطار مباراة الذهاب من منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وكان إيمري قد تولى قيادة الأرسنال 2019 قبل أن يرحل بدايات 2020 عن الفريق ويحل بدلا منه أرتيتا.