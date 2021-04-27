شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: شيكابالا لاعبي المفضل.. ولدي أمنية أتمنى تحقيقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، والمتوقف عن ممارسة الكرة بسبب مرض أصيب به في 2018 أن يعود للملاعب ويدخل نادي المائة في الدوري الممتاز.

وأضاف زكريا في تصريحات تلفزيونية: «هدفي عندما أعود للملاعب أن أصل لمائة هدف في الدوري، قليلون من حققوا ذلك. حاليا رصيدي 70 هدفا. أخوض حاليا آخر مرحلة من العلاج».

وتابع زكريا: «أتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا هي البطولة التي تنقصني، الأهلي عليه ضغوط في الموسم الجاري في دوري الأبطال، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي، لذلك مهمته ليست سهلة».

وانتقل مؤمن للحديث عن محمد صلاح نجم مصر وليفربول بالقول:«صلاح يرى أنه لم يحقق شيئا حتى الآن، وهذا ما يجعله يواصل التألق. في رأيي، هو أفضل لاعب في تاريخ مصر. قدوة للاعبين المصريين، الكل يريد السير على خطاه».

ويعاني مؤمن من تصلب جانبي ضموري في العضلات، ولا يزال اللاعب الأسبق لإنبي والزمالك يتلقى العلاج أملا في العودة للملاعب..

وكشف مؤمن المواجهة التي تمنى خوضها قائلا:«لقاء ماميلودي صنداونز الذي خسره الأهلي في جنوب إفريقيا، تمنيت المشاركة وأنا أتابعه».

وعن لاعبه المفضل في الدوري المصري قال:«(محمود عبد الرازق) شيكابالا و(محمود عبد المنعم) كهربا».