شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كرة قدم يستسلم لنوم عميق أثناء مباراة فريقه في الدوري الفرنسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار مهاجم فريق «بوردو» الفرنسي، جيمي برياند، جدلا واسعا عقب لقاء فريقه مع «لوريان»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من «الليغ 1».

فبعد أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول، بقي جيمي وحيدا على مدرجات الاحتياط، حيث كان يغط بنوم عميق.

إلا أن صياح زميله المستمر له من أجل إيقاظه كان سببا لينتبه له مخرج المباراة الذي سارع لالتقاط صورة له وهو نائم.

وصب عشاق النادي الفرنسي جام غضبهم على اللاعب الذي لم يكتفِ فقط بعدم مساندة فريقه الذي يغرق في النتائج السلبية، بل إنه استسلم للنوم أيضا.