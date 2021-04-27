شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «أوباما مش نجم.. ولازم يقعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات إذاعية :«أوباما، مش نجم، فهو دائمًا لا يظهر في المباريات الكبيرة، هو كان فين في مباراة الأهلي التي كان يحتاج الزمالك للفوز بها لتصدر الدوري».

أضاف :«المقياس الحقيقي للاعب الكرة مباريات الأهلي والزمالك، وبعد ذلك المباريات الكبيرة أمام الفرق القوية مثل بيراميدز، ولكن اللاعب الذي يظهر في مباريات مع فرق متوسطة المستوى، فهو ليس نجم».

وأكمل :«أوباما، لازم يقعد الفترة المقبلة، ويتم الدفع بالتونسي سيف الدين الجزيري، بدلاً منه فهو لاعب مميز ولديه سرعات كبيرة، سيكون إضافة قوية للنادي الأبيض لو لعب في المركز رقم 10».

وأشار: «المغربي حميد أحداد، لاعب جيد، وهو أفضل من مروان حمدي، الذي تعاقد معه الزمالك في يناير الماضي».