شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تجاوزه الـ٤٠.. «بيكهام مصر» المتوج بالمونديال العسكري يتألق في القسم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تذخر الدرجات الأدنى في كرة القدم المصرية بتواجد الكثير من المتألقين اللذين حققو إنجازات تاريخية وسبق لهم كتابة التاريخ في الدوري الممتاز.

تميل قصة هؤلاء النجوم إلى الدراما أكثر من الساحرة المستديرة ويمكن تأديتها على المسرح بنجاح يفوق ما شهده المستطيل الأخضر وذلك لأنه تعبر عن جانب إنساني مؤثر يظهر لك التقلبات المفاجئة للحياة بين النجاح والتراجع والشهرة والاختفاء.

وحكاية اليوم مع اللاعب محسن هندواي، ظهير أيمن أندية غزل المحلة وسموحة وطلائع الجيش السابق، وقائد فريق دسوق في دوري الدرجة الثالثة حالياً.

ويمتلك هندوي مسيرة مميزة في الدوري الممتاز المصري حيث انتقل إلى غزل المحلة موسم ٢٠٠٠ وقدم مواسم رائعة واصبح قائد الفريق وحقق العديد من الإنجازات كان أبرزها الحصول على المركز الرابع في موسمين.

ثم انتقل إلى طلائع الجيش في نهاية عام ٢٠٠٨ في عقد يمتد لموسمين، شارك خلالهما بصفة أساسية ويمتلك إنجاز خاص به حيث سجل ثلاثة أهداف من ضربات ثابتة في لقاء واحد أمام المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة ال١٦ من الدوري المصري موسم ٢٠٠٩.

وفي منتصف ٢٠١٠ أعلن محسن صالح، المدير الفني لفريق سموحة الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، التعاقد أحمد بلال، مهاجم الأهلي، ومحسن هنداوي، ظهير طلائع الجيش، لمدة ٣ مواسم.

وبعد انتهاء عقده مع الفريق السكندري، اتجه هنداوي للعب في الدرجة الثانية عبر بوابة السكة الحديد ثم تعاقد مع فريق دسوق (مسقط رأسه) لمدة موسم.

وفي موسم ٢٠١٨ تعاقد فريق شباس الشهداء (احد أندية الدرجة الثالثة) مع هنداوي الذي قدم موسم جيد وهو ما دفع إدارة دسوق إلى مطالبته بالعودة مجدداً والعمل على الصعود إلى الدرجة الثانية.

المنتخبات الوطنية

كان محسن هندوي عنصر مفضل لدى مدربي منتخبات الشباب كما أنه شارك بشكل منتظم مع المنتخب الأوليمبي.

وعلى صعيد المنتخب الأول، فقد انضم في فترات مختلفة إلى قائمة الفراعنة كان أبرزها التواجد في البطولة العربية عام ٢٠٠٧ والتي توج بها رفاق حسن شحاتة، كما شارك أساسيا في تتويج منتخب مصر العسكري ببطولة العالم في نفس العام.

أحداث لا تُنسي

حصل محسن هنداوي على جائزة أفضل ظهير في مصر وذلك بعدما قدم موسم إستثنائي عام ٢٠٠٦-٢٠٠٧،كما أن الكثير من النقاد أطلقو عليه لقب بيكهام نظراً لبراعته في تنفيذ الكرات الثابتة وتحويلها إلى أهداف.

مفاوضات لم تكتمل

دائما كان محسن هنداوي محط أنظار ومحل اهتمام عديد من الأندية بسبب مهاراته الرائعة وسرعته الفائقة وإيجادته اللعب في أكثر من مركز.

وحاول نادي الزمالك ضم هندواي في مناسبتين، الأولى عندما كان لاعباً لغزل المحلة وبناء على رغبة من المدرب الفرنسي الراحل هنري ميشيل، ولكن مغالاة الإدارة المحلوية في الطلبات المادية وقفت حائلاً أمام إتمام الصفقة.

وحاولت إدارة القلعة البيضاء الحصول على توقيع اللاعب مجدداً عندما انتقل إلى سموحة ولكن المفاوضات باءت بالفشل بسبب عدم موافقة فرج عامر، رئيس النادي السكندري، على العرض.

وفي أثناء مشاركته في البطولة العربية رفقة المنتخب المصري، تلقي «بيكهام مصر» عروض خليجية كان أبرزها القادسية الكويتي والسد القطري ولكنه الفضل التواجد في الدوري المصري.

مواجهة سيد معوض

تجمع هندواي علاقة طيبة بسيد معوض «ظهير أيسر الاهلي ومنتخب مصر السابق» ووصفه الأخير بأنه أصعب ظهير أيمن واجهة في مسيرته الكروية.

فيما يري محسن هندواي أن معوض أفضل من لعب في مركز الظهير الأيسر عبر تاريخ الكرة المصرية، وأنه كان يستمتع بالمباريات التي تجمعهما.

يذكر أن محسن هندواي يقود حالياً فريق دسوق الذي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته بدوري الدرجة الثالثة بعد أن حصد ٤١ نقطة من ٢١ لقاء، ويتصدر صيد المحلة الترتيب برصيد ٤٦ نقطة متفوقاً على مركز شباب حمادة صاحب الوصافة ب٤٥ نقطة.