شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس التظلم من ضعط مبارياته في الدور الأول للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس إدارة النادى الأهلى تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد للتظلم من قرار ترتيب مباريات الفريق في الدور الاول للدورى الممتاز.

وأشتكى الأهلى من ضغط المباريات التي يعانى منها لاعبى الفريق وتسببت في كثرة الإصابات خاصة أن الاهلى سيخوض 10 مباريات خلال شهر واحد ما ينذر بمزيد من الاجهاد ومخاوف من حدوث إصابات أخرى .

وشكا بيتسو مو سيمانى المدير الفنى من توالى المباريات الامر الذي دفعه لاراحة بعض اللاعبين خوفا من إصابتهم .

وقال مصدر داخل النادي إن الإدارة بصدد إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة للاعتراض على ترتيب مباريات الفريق وخوض لقاء غزل المحلة يوم 3 مايو المقبل قبل الانتهاء من خوض لقاءات الدور الأول.

وأضاف المصدر «لا نعلم سبب عدم خوض مباراة أسوان المفترض أن تكون في الجولة 17 في ختام الدور الأول، ولم يحدد لها اتحاد الكرة موعدا حتى الآن وقرر أن نخوض مباراة غزل المحلة بالجولة 19».

وتابع، لأهلي سيطالب بخوض مباراتي أسوان والمقاصة بالجولتين 17 و18، التزاما بمواعيد وترتيب جولات الدوري وهو حق طبيعي للفريق خاصة أن لا مبرر لعدم الالتزام بترتيب المباريات.