شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من قدرة فريق المصري على إستغلال العرضيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط الأهلي لتحقيق فوزه رقم 11 في الدوري الممتاز عندما يواجه المصرى البورسعيدى في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الاسكندرية ،بهدف مواصلة الضغط على غريمه الزمالك متصدر الترتيب برصيد 39 نقطة جمعها الأبيض من 17 مباراة، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 33 نقطة حصدها من 14 مباراة، ويأمل بعد اكتمال مبارياته في استعادة الصدارة.

وشدد موسيمانى على لاعبيه خلال المحاضرة الاخيرة بضرورة بذل قصارى جهدهم خلال اللقاء من أجل تقديم عرضا قويا كما حذرهم من سرعات لاعبى المصرى وقدرتهم على استغلال العرضيات للتسجيل وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وفى الدفاع: محمد هاني، رامى ربيعة، سعد سمير، أحمد رمضان بيكهام (أحمد نبيل كوكا) والوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشة والهجوم: محمود كهربا، محمد شريف، حسين الشحات.