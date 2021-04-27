شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعاده من قائمة الاهلي.. موسيمانى يبدأ أولى خطوات تجميد بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء استبعاد والتر بواليا مهاجم الأهلي من قائمة الفريق التى إختارها بيتسو موسيماني المدير الفني للمشاركة في لقاء المصري المقرر اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز، ليثير التكهنات حول مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء بعدما فشل فى إستغلال الفرصة التى حصل عليها منذ إنضمامه للاهلى.

ودفع موسيماني ببواليا أساسيا بعد انضمامه من الجونة مباشرة، مما عطل انطلاقة محمد شريف الناجحة وقتها لكن المهاجم الكونغولي فشل بشدة في التعبير عن نفسه.

وشارك بواليا مع الأهلي هذا الموسم في 16 مباراة في كل البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهم، بواقع 786 دقيقة لعب، كما شارك بواليا في 7 مباريات بالدوري بواقع 335 دقيقة لم يسجل أو يصنع خلالها. ويكفي القول إن أهدافه المتوقعة تقدر بـ 10.83 في بطولة الدوري، لكنه سجل 3 أهداف فقط في المسابقة وكلها كانت مع الجونة قبل قدومه للأهلي.



في كأس مصر سجل بواليا هدفا وفي دوري الأبطال سجل هدفا وصنع آخر، وفي مونديال الأندية صنع هدفا أيضا وهي أرقام هزيلة بشكل كبير رغم فرصة المشاركة في لقاء واحد بكأس مصر و5 بدوري الأبطال إلى جانب 3 مباريات في مونديال الأندية.