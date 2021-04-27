شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تبشر الجماهير بعودتهم لحضور مباريات الدورى قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذفت تقارير صحفية اسبانية بشرى لجماهير وعشاق مباريات كرة القدم بعدما كشفت التقارير على اقتراب عودة الجماهير للملاعب الإسبانية، والذي قد يحدث خلال فاعليات هذا الموسم.

وتغيب الجماهير الإسبانية عن المدرجات منذ الموسم الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، منح الضوء الأخضر لعودة المشجعين للمدرجات هذا الموسم.

وأضاف التقرير، أن القرار الأخير لعودة الجماهير في يد كارولينا دارياس، وزيرة الصحة في البلاد.





وتخطط الحكومة للموافقة على حضور المشجعين المحليين فقط، دون سفر من مدينة إلى أخرى، وذلك خلال الجولات الـ 4 الأخيرة لبطولة الليجا.

وستلزم الحكومة الأندية باستخدام 25% فقط من سعة ملاعبها، بوقت تقريبي من 30-45 ثانية للمرور عبر البوابات الإلكترونية والمناطق المحيطة، مع حظر الأكل والتدخين.

وأشار التقرير، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يأمل في السماح لعدد 20 ألف من مشجعي الميرنجي للعودة ومؤازرة الفريق في ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضح التقرير، أن أعمال تجديد الملعب لن تؤثر على مباريات الفريق، حيث كان هناك نية من البداية أن يستمر الفريق في خوض مبارياته بسانتياجو برنابيو، خلال عمليات تجديد الاستاد.