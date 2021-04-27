ما المدة والتوقيت المناسب لمزاولة الرياضة في رمضان ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

يؤكد كثير من الأطباء وخبراء الصحة العامة انه يجب ممارسة الرياضة إلى جانب الصيام، وذلك لمنع زيادة الوزن، ولتنشيط الدورة الدموية والتخلص من الطاقة السلبية.



وبحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز عربية" عن خبير التغذية ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية في مصر ​مجدي نزية​ فان الرياضة في رمضان أكثر أهمية من أي وقت آخر على ان لا تتعدى المدة نصف ساعة يوميا.

وتتنوع هذه الرياضات، بحسب خبير التغذية، بين ​السباحة​ ولعب الكرة بأنواعها و​ركوب الدراجات​ و​الخيل​ والمشي، وبالنسبة للرياضات التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا مثل رفع الأثقال فيفضل تأجيلها لفترة المساء بعد نحو ساعتين من تناول الإفطار.

وشدد مجدي على أهمية رياضة المشي لأي فئة عمرية و اشتمال وجبتي السحور والإفطار على طعام صحي، لافتًا إلى أن النشويات تحفز النشاط البدني وهي أسرع إمدادا للجسم بالطاقة عن أي عناصر غذائية أخرى.