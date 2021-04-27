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نهائي دوري الابطال سيقام في تركيا حتى اللحظة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نهائي دوري الابطال سيقام في تركيا حتى اللحظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

كشفت تقارير صحافية أنه لن يتم نقل نهائي ​​ إلى ملعب ويمبلي لاسترضاء المتأهلين النهائيين المحتملين تشلسي و​مانشستر سيتي​، لكن ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ يراجع السلطات في إسطنبول المضيفة بعد أن دخلت تركيا في إغلاق كامل بسبب انتشار فيروس .

حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (​اليويفا​) للحصول على تقارير عاجلة من تركيا بعد أن دخلت البلاد في حالة إغلاق في محاولة لوقف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل خمسة أسابيع فقط من موعد نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته هناك، فقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيُطلب من السكان الأتراك البقاء في منازلهم من يوم الخميس حتى 17 ايار، ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في استاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول يوم 29 ايار، وقد يحضر ما لا يقل عن 9000 مشجع، ومن المقرر أن يتواجد مشجعون من كلا الناديين في الملعب الذي يضم 80 ألف مقعد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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