نهائي دوري الابطال سيقام في تركيا حتى اللحظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

كشفت تقارير صحافية أنه لن يتم نقل نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ إلى ملعب ويمبلي لاسترضاء المتأهلين النهائيين المحتملين تشلسي و​مانشستر سيتي​، لكن ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ يراجع السلطات في إسطنبول المضيفة بعد أن دخلت تركيا في إغلاق كامل بسبب انتشار فيروس كورونا.



حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (​اليويفا​) للحصول على تقارير عاجلة من تركيا بعد أن دخلت البلاد في حالة إغلاق في محاولة لوقف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل خمسة أسابيع فقط من موعد نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته هناك، فقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيُطلب من السكان الأتراك البقاء في منازلهم من يوم الخميس حتى 17 ايار، ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في استاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول يوم 29 ايار، وقد يحضر ما لا يقل عن 9000 مشجع، ومن المقرر أن يتواجد مشجعون من كلا الناديين في الملعب الذي يضم 80 ألف مقعد.