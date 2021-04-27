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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محرز يشيد بـ غوارديولا ويؤكد صعوبة اللقاء امام سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021
أشاد الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، بدور مدربه بيب غوارديولا، بعد المستوى المميز الذي يقدمه الفريق الموسم الحالي وذلك قبل مباراة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الابطال على ملعب "حديقة الأمراء".
وتحدث محرز عن مدربه الإسباني، حيث قال:" بيب قدم الكثير لكرة القدم، يستحق الثناء، ونعلم مدى أهميته بالنسبة لنا كلاعبين لانه يساعدنا من الناحية التكتيكية".
وعن مباراة البي اس جي:" فريق رائع للغاية، لقد رأينا ذلك امام البايرن، لكن بامكاننا التعامل مع هذا الوضع رغم صعوبة المباراة، سنرى ذلك غدًا".
وعن وضعه في مانشستر سيتي:" أشعر أنني بحالة جيدة، أحب النادي، أحب المدينة، كل تركيزي منصب على فوز الفريق بالألقاب".