محرز يشيد بـ غوارديولا ويؤكد صعوبة اللقاء امام سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

أشاد الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، بدور مدربه بيب غوارديولا، بعد المستوى المميز الذي يقدمه الفريق الموسم الحالي وذلك قبل مباراة باريس ​سان جيرمان​ في نصف نهائي ​دوري الابطال​ على ملعب "حديقة الأمراء".



وتحدث محرز عن مدربه الإسباني، حيث قال:" بيب قدم الكثير لكرة القدم، يستحق الثناء، ونعلم مدى أهميته بالنسبة لنا كلاعبين لانه يساعدنا من الناحية التكتيكية".

وعن مباراة البي اس جي:" فريق رائع للغاية، لقد رأينا ذلك امام البايرن، لكن بامكاننا التعامل مع هذا الوضع رغم صعوبة المباراة، سنرى ذلك غدًا".

وعن وضعه في مانشستر سيتي:" أشعر أنني بحالة جيدة، أحب النادي، أحب المدينة، كل تركيزي منصب على فوز الفريق بالألقاب".