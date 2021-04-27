جماهير مانشستر سيتي تريد عودة إيهياناتشو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

طلب العديد من مشجعي فريق مانشستر سيتي النادي الإنكليزي استعادة اللاعب كيليتشي إيهياناتشو من ​ليستر سيتي​ بعد أدائه الملفت في الآونة مع الثعالب في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.



يُذكر أن إيهياناتشو انتقل من مانشستر سيتي إلى ليستر سيتي في عام 2017، بعد أن أصبح خلف سيرجيو أغويرو في ترتيب أولوية المهاجمين في استاد الاتحاد.

ويتضمن العقد بند يتيح للسيتي إعادة شراء إيهياناتشو مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

وفي السياق، لدى إيهياناتشو الآن 14 هدفًا في آخر 14 مباراة.