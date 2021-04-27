الكاميروني جيريمي: لقد ساعدت زيدان في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

تحدث اللاعب الكاميروني السابق لناديي ​تشيلسي​ و​ريال مدريد​، ​جيريمي​، قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي ​دوري أبطال اوروبا​.



وفي تصريحات نشرتها صحيفة ماركا قال جيريمي: "تشيلسي أو ريال مدريد؟ من الصعب جدا أن أختار، اتمنى الفوز لكليهما، انه كسؤال من تفضّل بين الأم والأب".

وأضاف: "زيدان، عندما كنا زملاء في ريال مدريد ساعدته كثيرًا في تأقلمه كوننا نتحدث الفرنسيّة، إنه رجل خجول جدًا، ولديه تجربة رائعة في اللعب والآن يظهر أنه إذا كنت تعمل، يمكنك الذهاب إلى حيث تريد."