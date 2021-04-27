بوتشيتينو: مواجهة السيتي صعبة للغاية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

حذر ماوريسيو ​بوتشيتينو​ مدرب باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي، من خصمه الأوروبي مانشستر سيتي وذلك قبل المواجهة المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويستضيف سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" منافسه مانشستر سيتي بقيادة الحكم الألماني الدولي، فيليكس بيريش.

وتحدث بوتشيتينو عن المباراة قائلاً:" بالطبع، ستكون مباراة صعبة للغاية، لديهم لاعبين رائعين من الصعب السيطرة عليهم لمدة 90 دقيقة".

واضاف:" السيتي من أعظم الفرق في العالم مع أفضل مدرب، لا أعلم إذا كانت تلك المواجهة أصعب من بايرن ميونيخ أم لا، سنرى ماذا سيحدث".

وتابع:" سنعمل على أن نضع أفضل تشكيلة، وقد يكون هناك قرارات غير عادلة لبعض اللاعبين لكن نحتاج إلى دعم الجميع".

وعن نيمار:" أحترمه ولكني أتعامل معه مثل جميع اللاعبين على سبيل المثال مثل نافاس ودي ماريا".

وأنهى بوتشيتينو تصريحاته مشيراً الى أن جميع اللاعبين جاهزين لمباراة مانشستر سيتي عدا الثنائي خوان بيرنات وألكسندر ليتيليه.